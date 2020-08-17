Штурмовики и боевые вертолеты ВВС Белоруссии прибыли на «Авиадартс-2020»

Экипажи самолетов Су-25, Як-130, вертолетов Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь приземлились на аэродроме в Рязанской области, где пройдет конкурс «Авиадартс-2020».

Летчики выполнили перебазирование из пунктов дислокации на своей авиационной технике. Военно-транспортными самолетами также были доставлены инженерно-технический состав и наземное оборудование для обслуживания авиационной техники.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2020» пройдет в Рязанской области с 23 августа по 5 сентября. Во время подготовки и проведения состязаний «Авиадартс-2020» будут организованы все необходимые мероприятия по предупреждению распространений вирусных заболеваний.

Зачет будет проводиться в четырех номинациях: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых вертолетах и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.