В Москве открыли мемориальную доску генералу Хрулеву

В Москве открыли мемориальную доску в память об Андрее Хрулеве, который с 1943 по 1946 год служил начальником тыла Красной армии.

Табличка появилась на здании Казначейства, где в середине прошлого века находился Штаб тыла Министерства Вооруженных сил СССР. Церемония прошла в присутствии роты почетного караула и под звуки военного оркестра. В открытии приняли участие представители финансовых органов Минобороны.

В годы Великой Отечественной войны Хрулев обеспечивал Красную армию всем необходимым - организовывал поставки продовольствия, оружия, боеприпасов, восстанавливал пострадавшие промышленные предприятия.