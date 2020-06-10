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Послы Казахстана и Азербайджана посетили Главный храм ВС РФ

Андрей Аркадьев
12:47 10.06.2020
Накануне этим же маршрутом прошли послы Китая, Вьетнама, Белоруссии, Сербии, Индии и Армении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Чрезвычайные и полномочные послы Казахстана и Азербайджана посетили Главный храм Вооруженных Сил России и уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». Представители иностранных государств познакомились с художественно-архитектурным убранством Храма Победы, а также увидели залы и галереи «Дороги памяти».

Строительство Главного храма Вооруженных Сил России и прихрамого комплекса завершилось 9 мая 2020 года в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Собор спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Он станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со Дня Победы. Высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса есть уникальный музейный комплекс «Дорога Памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев. Длина галереи «Дорога Памяти» 1418 шагов, что равняется 1418 дням Великой отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, его жизни, загрузить фотографии, сканы фронтовых писем, документы и другую информацию.

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