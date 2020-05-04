Антивирусный тандем: военные врачи из РФ и Сербии осмотрели медучреждения в четырех городах республики

Расчеты сводного отряда РХБЗ провели дезинфекцию в инфекционном и пульмонологическом отделениях клинического центра «Сербия». Инфекционное отделение центра одним из первых было перепрофилировано под прием пациентов с коронавирусной инфекцией и сейчас является ведущим медицинским учреждением, где проходят лечение пациенты с тяжелой формой заболевания. По этой причине дезинфекция здесь проводится уже второй раз.

«Мы очень благодарны российским военнослужащим за помощь. С самого начала именно наше медицинское учреждение запрашивало обработку российскими специалистами. Результаты их работы великолепны, в итоге мы запросили повторную обработку. Это говорит о многом» - отметил начальник инфекционного отделения клинического центра «Сербия» Горан Степанович.

Сводные российско-сербские расчеты РХБЗ также продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано пять объектов в городах Белград и Ниш. Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 14 пациентов, инфицированных коронавирусом, в больнице города Ниш.

Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Панчево, Кралево, Кула и Врбас.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 156 объектах в 30 городах. Обработано более 328 зданий и сооружений, общей площадью более 1,42 миллиона квадратных метров, 65 участков дорог, общей площадью около 470 тысяч квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 785 пациентов, инфицированных COVID-19.