Военнослужащие ЦВО потушили лесные пожары в Тыве: видео

Военнослужащие Центрального военного округа ликвидировали природные пожары на назначенных участках в республике Тыва. В тушении задействовали более ста человек.

В двух районах республики - Тандинском и Каа-Хемском - армейский вертолет Ми-8 АМТШ «Терминатор» с водосливным устройством сбросил с воздуха на очаги более 80 тонн воды.

В Каа-Хемском районе подразделения горной мотострелковой бригады остановили полосу огня протяженностью 80 км. Для защиты поселка Бояровка они создали 3,5 тысячи квадратных метров минерализованных полос. Уберечь от огня другие населенные пункты помогла выкопанная бульдозерами Б-170 противопожарная полоса вдоль 27 км берега реки Шан.

Решение об оказании помощи в борьбе с природными пожарами принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин. С такой просьбой к военнослужащим обратился глава республики Шолбан Кара-оола.