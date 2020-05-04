Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Военнослужащие ЦВО потушили лесные пожары в Тыве: видео

Анна Касаткина
05:39 04.05.2020
Армейский вертолет Ми-8 АМТШ «Терминатор» сбросил с воздуха на очаги возгорания более 80 тонн воды.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие Центрального военного округа ликвидировали природные пожары на назначенных участках в республике Тыва. В тушении задействовали более ста человек.

В двух районах республики - Тандинском и Каа-Хемском - армейский вертолет Ми-8 АМТШ «Терминатор» с водосливным устройством сбросил с воздуха на очаги более 80 тонн воды.

В Каа-Хемском районе подразделения горной мотострелковой бригады остановили полосу огня протяженностью 80 км. Для защиты поселка Бояровка они создали 3,5 тысячи квадратных метров минерализованных полос. Уберечь от огня другие населенные пункты помогла выкопанная бульдозерами Б-170 противопожарная полоса вдоль 27 км берега реки Шан.

Решение об оказании помощи в борьбе с природными пожарами принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин. С такой просьбой к военнослужащим обратился глава республики Шолбан Кара-оола.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.05.2020, 22:52
Репетиция воздушной части Парада Победы пройдет в Москве 4 мая
Дата04.05.2020, 05:00
На прочном фундаменте: военные строители приступили к возведению нового медцентра в Воронеже
Дата02.05.2020, 08:43
Минспорт РФ планирует провести реформы после окончания пандемии коронавируса
Дата03.05.2020, 17:44
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:18 В стране и мире
Видео
QR-код и красная звезда: юнармейцы из Самары предложили новый способ сохранить память о фронтовиках
06:00 Армия
Антивирусный тандем: военные врачи из РФ и Сербии осмотрели медучреждения в четырех городах республики
05:00 Армия
Видео
На прочном фундаменте: военные строители приступили к возведению нового медцентра в Воронеже
04:44 В стране и мире
Эксперт назвал страны, готовые первыми принять российских туристов
03:45 Спорт
Эксперт рассказала о правильном выходе из режима самоизоляции
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученый объяснил, как не заразиться коронавирусом через пищу
Видео
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Обнаружена неожиданная опасность медицинских масок
Видео
Урчит как ЗИЛ: ручной медведь поразил пользователей Сети
Видео
«Потеря обоняния и утомляемость»: врач рассказал, как проявляются первые признаки COVID-19
Видео
Форпост на Крайнем Севере: как устроена военная база РФ «Арктический трилистник»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.