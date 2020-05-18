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Всероссийская юнармейская лига КВН перешла в режим онлайн

Роман Захаров
19:27 18.05.2020
Юнармейский КВН должен был проходить на сцене, но эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы.
Всероссийская юнармейская лига КВН перешла в режим онлайн
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Юнармия» дала старт всероссийским онлайн-играм КВН. Трансляции выступлений команд проходят на официальной странице Движения в социальной сети «ВКонтакте».

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Юнармейский КВН должен был проходить на сцене, но эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. Тем не менее, в движении решили игры не отменять. Теперь состязания проводятся по видеосвязи с трансляцией в социальные сети.

«КВН всегда был и остается игрой, которая объединяет поколения. В ноябре у нас проходил фестиваль, показавший большое количество талантливых ребят. И мы тогда объявили, что финальные игры пройдут в мае. Все очень долго готовились к этому событию, поэтому отменять и переносить мы ничего не стали. Игры, кстати, набирают десятки тысяч просмотров. Онлайн себя оправдал, но как только позволит ситуация юнармейская лига обязательно вернется на сцену», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии», герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Юнармейцы соревнуются в таких конкурсах как «Приветствие», «Озвучка», «Импровизация». Оценивают выступления лидер движения Роман Романенко, директор программ Телевизионного творческого объединения «АМиК» Виктор Вдовиченко, заместитель генерального директора Телевизионного творческого объединения «АМиК», директор структуры лиг Москвы и Подмосковья Рубен Партевян, капитан команды «Русская дорога», финалист Высшей лиги 2018 года Алексей Кривеня, капитан команды «Юра», участник Высшей лиги 2020 года Гар Дмитриев, участник команды «Русская дорога», финалист Высшей лиги 2018 года Максим Конюхов.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Во время трансляции для зрителей проводится розыгрыш призов. Также у подписчиков есть возможность голосования, по итогам которого одной из команд достается приз зрительских симпатий.

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