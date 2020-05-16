Третий самолет с российскими военными вернулся из Сербии

На аэродром Чкаловский в Подмосковье прибыл третий самолет Ил-76 ВКС РФ с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, который выполнял задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии.

Как сообщили в военном ведомстве, все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Всего в субботу, 16 мая, тремя рейсами в Россию из Сербии доставлены более 40 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники.