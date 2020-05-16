Второй Ил-76 вернулся в Россию из Сербии

На аэродром Чкаловский в Подмосковье прибыл второй самолет Ил-76 ВКС РФ с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, который выполнял задачи по оказанию помощи в борьбе с COVID-19 в Сербии.

Как сообщили в Минобороны, всего на субботу, 16 мая, запланировано три рейса, которые вернут в Россию более 40 военных специалистов и специальную технику. Первый из них также ранее прибыл на аэродром Чкаловский.

Все прибывшие военнослужащие прошли термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.