Третий борт с военнослужащими и техникой вылетел из Сербии

Все самолеты ВКС России, которые должны были отправиться сегодня, 16 мая, вылетели из Сербии с аэродрома Батайница в Россию. На борту находятся военнослужащие сводного отряда Минобороны России, которые оказывали Сербии помощь в борьбе с коронавирусом.

До этого, на военном аэродроме под Белградом прошли официальные проводы российских военных специалистов. Министр обороны Сербии Александр Вулин сказал, что Республика не забудет помощь военных специалистов МО РФ в борьбе с коронавирусом в самое трудное время.

Российские военные специалисты оказывали помощь сербским коллегам по дезинфекции социально важных объектов и помощь в лечении больных COVID-19 с 3 апреля.