Еще один Ил-76 с российскими военными вылетел из Сербии

Второй самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и спецтехникой из состава сводного отряда Минобороны России, который выполнял в Сербии задачи по оказанию помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, вылетел из Сербии с аэродрома Батайница в Россию.

Сегодня, 16 мая, ожидается вылет еще одного рейса в Россию. Таким образом, на Родину вернуться более 40 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.

На военном аэродроме Батайница под Белградом прошли официальные проводы российских военных специалистов. Министр обороны Сербии Александр Вулин сказал, что Республика не забудет помощь военных специалистов МО РФ в борьбе с коронавирусом в самое трудное время.

Российские военные специалисты оказывали помощь сербским коллегам по дезинфекции социально важных объектов и помощь в лечении больных COVID-19 с 3 апреля.