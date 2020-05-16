Первый Ил-76 ВКС РФ вылетел из Сербии

Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, который с 3 апреля оказывал помощь Сербии в борьбе с пандемией коронавируса, вылетел с аэродрома Батайница в РФ.

Сегодня, 16 мая, планируется совершить три рейса и доставить в Россию более 40 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.

На военном аэродроме Батайница под Белградом прошли официальные проводы российских военных специалистов. Министр обороны Сербии Александр Вулин сказал, что Республика не забудет помощь военных специалистов МО РФ в борьбе с коронавирусом в самое трудное время.