Ликвидировали африканскую чуму и сибирскую язву: МО РФ о направляемых в Италию вирусологах

Группа специалистов в области эпидемиологии и вирусологи, которые направляются в Италию Министерством обороны РФ, насчитывает почти 100 человек. Все они имеют большой практический опыт в борьбе с распространением вирусных инфекции, ликвидации сложной эпидемиологической обстановки, организации дезинфекции зданий, сооружений и систем водозабора.

«Большинство из них являются ведущими экспертами в своей области, принимали непосредственное участие в ликвидации вспышек Африканской чумы свиней, Сибирской язвы, разработки вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также известно, что российские специалисты обеспечены необходимым современным оборудованием, спецтехникой и медицинскими препаратами.

На военном аэродроме Чкаловский в Московской области сосредоточены девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. В течение прошедшей ночи они вместе с подготовленными экипажами были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу и его итальянский коллега Лоренцо Гуэрини провели телефонные переговоры по вопросу доставки самолетами ВКС России помощи Итальянской Республике в борьбе коронавирусной инфекцией. В ходе разговора министр обороны Италии подтвердил готовность принять, начиная с 22 марта, российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием.