Ночная атака: минометчики ЗВО приступили к первым испытаниями в рамках АрМИ-2020

Минометчики Западного военного округа провели боевые ночные стрельбы под Нижним Новгородом. Артиллеристы соединений и воинских частей приступили к одному из самых интересных и красивых конкурсов профессионального мастерства «Мастера артиллерийского огня-2020».

Личный состав продемонстрировал стрельбу из 120-мм минометов «Сани» на Мулинском полигоне. По условиям задания каждому расчету дается по три осветительных снаряда и одному фугасному. Первыми выстрелами бойцы должны были подсветить мишени и затем накрыть боевым снарядом.

Военнослужащие артиллерийских подразделений также выполнили нормативы по физической, специальной, разведывательной, тактической и технической подготовке. Лучшие расчеты отправятся на Армейские международные игры 2020 года.