В Главном храме ВДВ прошла всенощная служба
Службу провел Епископ Клинский Стефан.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Особые торжества в честь Рождества Христова прошли в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. В начале прошлого века это был единственный храм Москвы, сооруженный на средства военного ведомства.
С декабря 2019 года святыне присвоен статус Главного храма Воздушно-десантных войск.
Минувшей ночью богослужение посетило командование ВДВ и около пятисот военнослужащих из воинских частей, дислоцированных в Москве и области. Службу провел Епископ Клинский Стефан.