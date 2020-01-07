В Главном храме ВДВ прошла всенощная служба

Особые торжества в честь Рождества Христова прошли в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. В начале прошлого века это был единственный храм Москвы, сооруженный на средства военного ведомства.

С декабря 2019 года святыне присвоен статус Главного храма Воздушно-десантных войск.

Минувшей ночью богослужение посетило командование ВДВ и около пятисот военнослужащих из воинских частей, дислоцированных в Москве и области. Службу провел Епископ Клинский Стефан.