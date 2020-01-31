Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы к 75-летию Ялтинской конференции

На интернет-портале Министерства обороны РФ к годовщине встречи глав трех стран антигитлеровской коалиции представлен новый историко-познавательный мультимедийный раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.

В начале февраля 1945 года в Ялте была проведена встреча глав стран антигитлеровской коалиции, на которой принимались ключевые решения о принципах взаимодействия государств в послевоенное время, а также о создании Организации Объединенных Наций.

В конце января 1945 года силами Черноморского флота началась кропотливая, всесторонняя подготовка к проведению важнейшего исторического мероприятия в освобожденном от немецко-фашистских оккупантов Крыму - конференции глав государств антигитлеровской коалиции. В анналы истории это судьбоносное для всего мира событие вошло под названием Ялтинская международная конференция.

Организация обеспечения безопасности исторической встречи лидеров стран-союзников во время войны, на территории, где еще совсем недавно шли кровопролитные бои, требовала серьезнейших подготовительных работ не только по восстановлению городского ландшафта и инфраструктуры. Множество людей, штабов, спецподразделений различных видов и родов войск были задействованы для налаживания надежной связи, разминирования морской прибрежной полосы и береговой линии, защиты неба, земли и моря близ Ялты, организации торжеств в честь прибытия высокопоставленных гостей.

Основная нагрузка по всестороннему обеспечению конференции легла на силы базировавшегося в Крыму Черноморского флота.

Из документов становится известно, что во время подготовки сам город Ялта, его окрестности, городской порт, акватории Ялты и Севастополя были превращены в неприступную крепость. Все силы флота, в том числе корабли, авиация, средства ПВО и, в особенности, подразделения связи, тщательно отрабатывали взаимодействие друг с другом и с прибывающими силами сопровождения союзников.

© ТРК "Звезда"

Для усиления береговой обороны в районе Ялты сюда были переброшены значительные силы для защиты от возможных атак противника с моря и с воздуха, о чем свидетельствуют рассекреченные боевые директивы штаба Черноморского флота.

© ТРК "Звезда"

«Для усиления береговой обороны Ялты передислоцировать и установить в районе Симеиза 76-мм батарею 386-го Отдельного краснознаменного батальона морской пехоты... Для предотвращения внезапного удара противника со стороны моря по району Главной базы, – организовать дальний морской дозор в составе двух подводных лодок», - говорится в документах.

Любопытными представляются оценки радиообмена между нашими, английскими и американскими моряками, которые были даны в отчете начальником связи ЧФ контр-адмиралом Громовым.

«Радиообмен узла связи ЧФ с американскими и английскими кораблями был незначительным, но следует отметить: …по американским кораблям - …знание и умение пользоваться русскими сочетаниями,.. вольность в эфире и многословность», - запротоколировал контр-адмирал.

«По английским кораблям: – …исключительная четкостью работы на ключе,.. исключительная лаконичностью при применении международного кода», - отметил военачальник.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России о подготовке к проведению Ялтинской конференции союзных держав является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.