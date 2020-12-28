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Юнармейцы со всех регионов РФ подготовили новогодние подарки для детей Карабаха

Роман Захаров
21:59 28.12.2020
Ученики школы №3 Нагорного Карабаха получили подарки от российских юнармейцев.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские юнармейцы провели две акции, направленные на то, чтобы их сверстники из Нагорного Карабаха как можно скорее ощутили вернувшуюся в регион мирную жизнь и приближение Нового года. Об этом рассказал замначальника главного штаба движения «Юнармия» Антон Кузнецов. 

«Первая акция, которую придумали наши юнармейцы из Краснодарского края, - в понедельник на фасаде одного из детских домов ребята нарисовали известный фрагмент мультфильма про кота Леопольда с его знаменитой фразой: "Ребята, давайте жить дружно". Ребята нарисовали этот рисунок и передали эстафету мира детям Карабаха. Они записали видеопослание, которое скоро мы покажем ребятам, и ребята из Карабаха, из школы №3, приняли эту эстафету и скоро на фасаде школы №3 появится аналогичное граффити, только там будет изображена планета Земля и все дети, которые делают эту планету лучше, потому что дети - это наше будущее... Это акция "Дети детям". Также есть вторая акция - это ""Юнармия" детям Карабаха". Юнармейцы по всей России готовили новогодние подарки. Для ребят, которые здесь сейчас присутствуют, каждый юнармеец сделал открытку своими руками. Когда спрашиваешь у ребят, что они загадали на Новый год, они отвечают, что загадали мира. Этого загадали и наши юнармейцы. Все дети в этом едины и мы, взрослые, должны слушать их», - сообщил Кузнецов.  

Директор школы №3 Нарине Саркисян, в свою очередь, рассказала, что эти акции имеют большое значение для учеников из Карабаха.

«Сегодня я впервые увидела улыбающихся детей после тяжелых дней войны. Мы за мир, мы за такое сотрудничество», - подчеркнула она.

При этом педагог выразила надежду, что с помощью России в Нагорном Карабахе установится мир и жители региона смогут ощутить себя в безопасности.

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