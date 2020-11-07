Расширен список имеющих право на жилье вне очереди военных

Российское правительство одобрило проект федерального закона, который расширяет список военных, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем. Об этом говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование правового регулирования предоставления военнослужащим жилья. Право на внеочередное обеспечение жильем получат Герои РФ и военнослужащие, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что внесение изменений в закон «О статусе военнослужащих», касающихся обеспечения жильем военнослужащих-контрактников, в том числе уволенных со службы, даст им дополнительные социальные гарантии.