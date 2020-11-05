Концерт во дворе: военнослужащие поздравили 94-летнего разведчика с праздником

В Самаре военнослужащие устроили персональный концерт во дворе дома 94-летнего ветерана военной разведки, кавалера двух медалей «За отвагу» Виктора Метрикина.

Духовой оркестр исполнил всеми любимые песни военных лет. Таким образом военнослужащие 2-й армии ЦВО поздравили участника Великой Отечественной с профессиональным праздником - Днем военного разведчика.

Ветерану вручили цветы и фотографию с мини-парада, который был организован для него к юбилею Победы. Метрикину показали экипировку и пистолет-пулемет Шпагина времен Великой Отечественной войны, а также экипировку современных военных разведчиков.

Под конец мероприятия были показательные выступления, в которых разведчики продемонстрировали мастерство рукопашного боя.

Виктор Метрикин в годы Великой Отечественной войны служил в 353-м полку 4-й ударной армии. В 1943 году на границе с Латвией был ранен. Получил две медали «За отвагу», а после войны ему вручили орден Отечественной войны II степени.