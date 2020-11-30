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РВСН проведут более 200 учений за зимний период обучения

Андрей Аркадьев
18:07 30.11.2020
В 2021 учебном году во время проведения мероприятий боевой подготовки особое внимание будет уделено освоению и эксплуатации современных образцов вооружения.
РВСН проведут более 200 учений за зимний период обучения
© Фото: Минобороны России

Более 200 тактических и тактико-специальных учений будет проведено в зимнем периоде обучения в Ракетных войсках стратегического назначения, сообщает Министерство обороны России.

«В зимнем периоде обучения в Ракетных войсках стратегического назначения планируется провести более 200 мероприятий боевой подготовки, в числе которых тактические и тактико-специальные учения с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными объединениями и соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями», - говорится в сообщении.

В 2021 учебном году во время проведения мероприятий боевой подготовки особое внимание будет уделено освоению и эксплуатации современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

С каждым ракетным полком в зимнем периоде обучения будут отрабатываться вопросы выполнения учебно-боевых задач, как на маршрутах боевого патрулирования, так и в позиционных районах ракетных соединений в ходе несения боевого дежурства.

Кроме того, в подразделениях обеспечения продолжительность отработки задачи полевого выхода будет увеличена до месяца. Возрастет и количество проводимых учений - как полковых, так батальонных и ротных.

В зимнем периоде обучения будет продолжена работа, направленная на повышение боевой выучки личного состава, усложнение требований к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, а также на применение во время процесса обучения перспективных образцов вооружения и новой техники.

Также внедрение новых программ и методик в ходе проведения мероприятий тактической подготовки позволит в полном объеме использовать все заложенные в новейшие ракетные комплексы тактико-технические характеристики.

В РВСН продолжится практика внезапных проверок боевой готовности

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