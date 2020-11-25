Военнослужащие уничтожили «боевиков» мощным огневым ударом в горах Таджикистана
Прорвавшихся через границу условных террористов обнаружили беспилотники.
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Обнаружить противника и уничтожить его мощным огневым ударом - такую задачу поставили перед участниками российско-таджикских учений на полигоне Ляур в Таджикистане.
Прорвавшихся через границу боевиков обнаружили беспилотники, а минометы и самоходки при поддержке вертолетов Ми-24 ликвидировали врага. Полностью уничтожить разрозненные группы противника помогли экипажи бронетранспортеров.
Всей операцией управлял единый командный центр. Это позволило в разы сократить время от момента обнаружения целей до их уничтожения. Совместные учения показали, что к антитеррористической операции в горах военные готовы.