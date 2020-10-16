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Морпехи провели тренировку на скалодроме и отработали «захват заложников пиратами»: видео

Валентина Пескова
05:00 16.10.2020
В Учебном центре морской пехоты ВМФ в Санкт-Петербурге военных готовят для несения службы в составе антитеррористических групп на кораблях ВМФ, выполняющих задачи в Мировом океане.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"

В Санкт-Петербурге проведена тренировка с морскими пехотинцами, которые проходят цикл подготовки в Учебном центре морской пехоты Объединенного Учебного Центра ВМФ для несения службы в составе групп антитеррора на российских боевых кораблях, выполняющих задачи военно-морского присутствия в Мировом океане.

Тренировка проводилась на скалодроме, где отрабатывались навыки подъема, спуска и передвижения по вертикальной поверхности, чтобы морские пехотинцы были готовы к высадке на захваченные морскими пиратами суда, которые имеют корпуса с высокими бортами и надстройками. Также морские пехотинцы отработали элементы действий в помещениях с ограниченной площадью и элементы рукопашного боя при захвате пиратами заложников.

Руководивший занятием старший преподаватель по горной подготовке Учебного центра морской пехоты, структурно входящего Объединенный учебный центр (ОУЦ) ВМФ России капитан-лейтенант Даниил Юраков отметил, что «подобные практические действия, в ходе которых отрабатываются элементы, входящие в основной курс подготовки антитеррористических групп морской пехоты, позволяют проверить свои навыки в обстановке, приближенной к реальной».

С января по октябрь 2020 года учебный центр Морской пехоты, который входит в Объединенный учебный центр ВМФ России в Санкт-Петербурге, подготовил около 600 морских пехотинцев, которые будут выполнять задачи в составе групп антитеррора на борту кораблей и судов ВМФ России, выполняющих задачи боевой службы  в дальней морской и океанской зоне.

Для подготовки военнослужащих разработана специальная программа обучения, которая включает в себя: изучение устройства, технических средств и вооружения российских боевых кораблей всех рангов и  классов, которые привлекаются для выполнения задач в различных районах Мирового океана, изучение Международного Морского права, отработку практических действий на кораблях при ведении всех видов охраны и обороны, обучение тактике действий  в составе досмотровых групп и отработку способов  высадки на суда, при решении задач антипиратского характера. Морские пехотинцы, также, проходят огневую подготовку по стрельбе из штатного стрелкового оружия, как по надводным целям, так и в условиях ограниченного пространства внутренних помещений (отсеков, коридоров, тамбуров)  кораблей и судов.

В соответствии с указанием Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, в процесс обучения внедрен опыт, полученный в ходе действий против террористов на территории Сирийской Арабской Республики. Все морские пехотинцы являются военнослужащими контрактной службы.

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