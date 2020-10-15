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«Нерушимое братство»: миротворцы ОДКБ навели понтонный мост в экстремальных условиях на полигоне в Белоруссии

Кирилл Васин
07:48 15.10.2020
В итоге, получилась надежная 150-метровая переправа, по которой доставили гуманитарную помощь.
«Нерушимое братство»: миротворцы ОДКБ навели понтонный мост в экстремальных условиях на полигоне в Белоруссии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В экстремальных условиях пришлось наводить мост миротворцам ОДКБ в Белоруссии. Участники маневров «Нерушимое братство» получили приказ - максимально быстро связать с большой землей отрезанный «боевыми действиями» поселок.

Задача еще больше усложнилась, когда над полигоном Лосвидо хлынул проливной дождь. Но размытая дорога не помешала российским и белорусским военным инженерам оперативно доставить к озеру понтоны и сбросить их в воду.

Соединить скользкие части моста - отдельное мастерство, но и с этим проблем не возникло. В итоге, получилась надежная 150-метровая переправа, по которой доставили гуманитарную помощь.

Учения «Нерушимое братство» будут проходить в Витебской области до конца этой недели. В них задействованы 900 человек и больше сотни единиц техники.

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