Россия и Турция провели сотое патрулирование на северо-западе Сирии

Российские военные вместе с турецкими коллегами провели сотое совместное патрулирование на северо-западе Сирии. Колонна военной техники стартовала от населенного пункта Джарих-эль-Фаукани, за два часа преодолела 50 километров и вернулась в исходный пункт, сообщили в Центре примирения враждующих сторон.

«Российские и турецкие военнослужащие провели совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Кобани», - говорится в сообщении.

В патрулировании участвовали восемь единиц военной техники - бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортер БТР-82А российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также более 50 военнослужащих России и Турции. С воздуха за движением колонны наблюдали российские беспилотники.