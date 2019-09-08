Штурм за пять минут: кадры работы спецназа ВВО в условиях цейтнота
По легенде маневров, прошедших в Хабаровском крае, террористы развернули на верхнем этаже здания пункт управления полетами и готовились принять на близлежащем аэродроме самолет с крупной партией оружия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Спецназ Восточного военного округа в ходе учений в Хабаровском крае сорвал крупную диверсию условных боевиков, захвативших полевой аэродром.
По легенде маневров, террористы уже готовились принять самолет с подкреплением, но спецназ обнаружил их базу и, изучив подходы к объекту и сняв часовых, бойцы спецподразделения начали штурм.
В ходе штурма спецназовцы использовали дымовые гранаты и шашки, поэтому были вынуждены работать в противогазах и практически на ощупь. Тем не менее, зачистка была проведена быстро и четко.
Главная задача таких тренировок - научить спецназовцев действовать внезапно и принимать нешаблонные решения.