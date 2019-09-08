Штурм за пять минут: кадры работы спецназа ВВО в условиях цейтнота

Спецназ Восточного военного округа в ходе учений в Хабаровском крае сорвал крупную диверсию условных боевиков, захвативших полевой аэродром.

По легенде маневров, террористы уже готовились принять самолет с подкреплением, но спецназ обнаружил их базу и, изучив подходы к объекту и сняв часовых, бойцы спецподразделения начали штурм.

В ходе штурма спецназовцы использовали дымовые гранаты и шашки, поэтому были вынуждены работать в противогазах и практически на ощупь. Тем не менее, зачистка была проведена быстро и четко.

Главная задача таких тренировок - научить спецназовцев действовать внезапно и принимать нешаблонные решения.