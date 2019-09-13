Ночные «снайперы»: мотострелки ВС РФ уничтожили «боевиков» в горах Таджикистана
Российские мотострелки уничтожили бронетехнику условного противника в горах Таджикистана. Учения военнослужащих 201-го горного батальона, дислоцированного в Душанбе, прошли в темное время суток.
Военные засекли колонну «вражеской» техники с помощью беспилотных комплексов «Орлан-10», оснащенных камерами-тепловизорами: бронеавтомобили двигались в сторону населенного пункта. По сигналу тревоги на место прибыло мотострелковое подразделение.
Гранатометчики подбили головную и замыкающую машины, в результате чего движение колонны было остановлено.
После этого экипажи бронетранспортеров провели контрольные стрельбы, полностью разгромив колонну «боевиков».
Беспилотники «Элерон-СВ» подтвердили выполнение задачи. В маневрах приняли участие более 500 мотострелков и свыше 100 единиц техники.