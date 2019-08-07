В Красноярском крае оценивают масштаб ремонта домов, пострадавших от пожара на военном складе

Напомним, 5 августа на территории одного из складов воинской части под Ачинском на западе Красноярского края произошло возгорание хранилища боеприпасов , в результате чего последовала серия взрывов. В близлежащих населенных пунктах была объявлена эвакуация, а на территории Ачинского района ввели режим ЧС. Минобороны РФ 6 августа сообщило о ликвидации пожара на складе .

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