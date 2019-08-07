В Красноярском крае оценивают масштаб ремонта домов, пострадавших от пожара на военном складе
В селе Каменка Красноярского края началась оценка ущерба, нанесенного жилым домам пожаром на складе боеприпасов, сообщает Минобороны РФ.
«Представители Министерства обороны, военных и территориальных прокуратур, командования ЦВО, офицеры органов внутренних дел и МЧС, представители местной администрации проводят оценку ущерба», - говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее прием местного населения уже начали работники военной прокуратуры ЦВО вместе с коллегами из прокуратуры Красноярского края.
Напомним, 5 августа на территории одного из складов воинской части под Ачинском на западе Красноярского края произошло возгорание хранилища боеприпасов, в результате чего последовала серия взрывов. В близлежащих населенных пунктах была объявлена эвакуация, а на территории Ачинского района ввели режим ЧС. Минобороны РФ 6 августа сообщило о ликвидации пожара на складе.