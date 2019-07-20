«Грады» и «Гвоздики»: мотострелки ВВО подняты по «боевой» тревоге под Хабаровском

В Хабаровском крае по учебной тревоге подняли мотострелков. Внезапную проверку объявил командующий войсками Восточного военного округа Геннадий Жидко.

Задача военнослужащих - вывести на полигоны практически всю боевую технику и провести стрельбы.

Полторы тысячи мотострелков под Хабаровском приведены в высшую степень боевой готовности. По тревоге задействована вся техника, которая есть на вооружении мотострелкового соединения.

В настоящее время пункт постоянной дислокации покидает реактивная система залпового огня «Град». От механиков-водителей требуется все мастерство и точность в управлении, чтобы сделать это максимально быстро.

За колоннами с командного пункта внимательно наблюдает командир бригады Александр Шершнев, который является выпускником Дальневосточного командного училища. Тринадцать лет назад он окончил военную академию. Он уверен, что максимально эффективно оценить уровень подготовки личного состава помогает именно внезапная проверка.

«Колонны разнородные, действительно, сложно выводить технику из парка. С задачей подразделения сегодня справились. В основном все механики-водители являются военнослужащими по контракту. Профессионалами своего дела», - сообщил он.

Около 500 единиц техники совершили марш на полигон для выполнения огневых задач. По условному противнику бьют самоходные «Гвоздики». Экипажи современных Т-72Б3 ведут наступление, выполняя маневры с учетом тактической обстановки, которая постоянно меняется.

Меньше, чем через месяц, военнослужащие проведут двустороннее тактическое учение. Им предстоит показать все, чему научились за летний период обучения.