Балтфлот контролирует совместные учения объединенных ВМС НАТО «Балтопс-2019»

В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации и угрозы навигационной безопасности гражданскому судоходству в акватории Балтийского моря силы и средства Балтийского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за совместным учением объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО «Балтопс-2019».

В южной части Балтийского моря участниками учения ОВМС НАТО проводится отработка практических эпизодов, связанных с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Для выявления угроз навигационной безопасности гражданским судам, связанным с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы, задействованными подразделениями Балтийского флота осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений.

В учении ОВМС НАТО «Балтопс-2019» принимают участие корабли и авиационная техника шестнадцати стран НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Литва, Латвия, Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, США, Турция, Франция, Эстония) и стран партнеров НАТО - Финляндии, Швеции.