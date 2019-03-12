Жители Челябинска стали первыми посетителями передвижной выставки «Сирийский перелом» на Урале

Железнодорожный состав с передвижной выставкой трофейного оружия, техники и оборудования, изъятых у террористов во время операции в Сирии, прибыл в Челябинск.

Как сообщила пресс-служба Центрального военного округа, жители города первыми на Урале увидели сирийские трофеи.

«Во время проведения специальных операций в Сирийской Арабской Республике более 2,5 тысячи военнослужащих округа награждены государственными наградами и свыше 4 тысяч - наградами Минобороны РФ. Представители Вооруженных Сил России защищают мир и безопасность страны от фанатично настроенных террористов на дальних подступах к нашим рубежам», - сказал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин на митинге, посвященном прибытию поезда.

Перед прибытием выставки «Сирийский перелом» на вокзале Челябинска состоялся торжественный концерт с участием творческих коллективов города. Кроме того, начал работу мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Всего в составе 20 вагонов. На выставке представлено более 500 трофеев из Сирии, на платформах уникального состава установлены образцы военной техники боевиков. Например, танк советского производства Т-55МВ, увешанный блоками динамической защиты и самодельными противокумулятивными экранами, боевая машина пехоты турецкого производства ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head курдских вооруженных формирований, а также самоходный минный трал Aardvark JSFU и «джихад-мобиль».