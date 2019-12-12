ВКС РФ провели патрулирование на севере Сирии

Пилоты российских воздушно космических сил патрулируют районы на севере Сирии. В составе звена вертолетов многоцелевые Ми-8 и Ми-35, сообщил корреспондент «Звезды».

Летчики контролируют воздушное пространство над важными инфраструктурными объектами - от трасс и мостов через Евфрат, до элеваторов и заводов.

Особое внимание обращают на скопление людей и техники, а также на одиноко стоящие машины. Для летчиков это индикаторы активности террористов на территории патрулирования. Их главная задача - пресечь любую возможную провокацию и поддержать мир на земле с воздуха.

Ежедневные облеты территории проводятся в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, подписанного в Сочи 22 октября 2019 года. Кроме этого, одна из важных задач пилотов - поддержка наземных подразделений.