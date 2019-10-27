Замминистра обороны РФ Садовенко принял участие в Географическом диктанте в Тульском суворовском училище

В Тульском суворовском военном училище состоялся Географический диктант. Участие в нем принял заместитель министра обороны России генерал-полковник Юрий Садовенко.

Мероприятие прошло в центральном корпусе училища. Участниками диктанта стали его воспитанники и их наставники, преподаватели и командование Воздушно-десантных войск России. Все они проверили свое знание географии.

Также Садовенко прошел по пяти выставкам, размещенным в училище и приуроченным к проводимой просветительской акции, и посетил новый зал генералиссимуса А. В. Суворова и выставку «Отчизны верные сыны», где представлены ордена и знаки отличия периода 1700-1800 годов.