Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Замминистра обороны РФ Садовенко принял участие в Географическом диктанте в Тульском суворовском училище

Егор Левин
16:53 27.10.2019
Мероприятие прошло в центральном корпусе училища, и на нем присутствовали как воспитанники, так и их преподаватели, а также командование ВДВ РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Тульском суворовском военном училище состоялся Географический диктант. Участие в нем принял заместитель министра обороны России генерал-полковник Юрий Садовенко.

Мероприятие прошло в центральном корпусе училища. Участниками диктанта стали его воспитанники и их наставники, преподаватели и командование Воздушно-десантных войск России. Все они проверили свое знание географии.

Также Садовенко прошел по пяти выставкам, размещенным в училище и приуроченным к проводимой просветительской акции, и посетил новый зал генералиссимуса А. В. Суворова и выставку «Отчизны верные сыны», где представлены ордена и знаки отличия периода 1700-1800 годов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.10.2019, 05:00
Военная полиция РФ в Сирии заняла стратегическую точку рядом с Кобани
Дата27.10.2019, 05:00
Военная полиция РФ в Сирии заняла стратегическую точку рядом с Кобани
Дата27.10.2019, 10:55
Тарасова оценила выступление Трусовой на этапе Гран-при в Канаде
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата27.10.2019, 07:19
Пуски «Ангары» повышенной грузоподъемности начнутся в 2027 году
Дата26.10.2019, 15:13
Маклеры, кооперативы и МЖК: как решали квартирный вопрос в СССР
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:16 В стране и мире
Засекреченный мини-шаттл США вернулся на Землю после 780 дней пребывания на орбите
18:08 В стране и мире
статья
Десять последовательных шагов: как России всего за несколько часов удалось утвердить статус гаранта мира на Ближнем Востоке
18:00 В стране и мире
Под контролем Москвы: российская военная полиция наращивает группировку сил на севере Сирии
17:56 Армия
Россия и Египет сформировали сводные боевые расчеты ЗРК на учениях «Стрела дружбы - 2019»
17:08 В стране и мире
В Министерстве обороны РФ прокомментировали заявления США о ликвидации аль-Багдади
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте
Археологи обнаружили загадочные послания в тоннелях Монтесумы
Раздевались и ели грязь: в Ленобласти обнаружен еще один «перевал Дятлова»
«Ядовитый» туман окутал зону отчуждения в Чернобыле
Диетолог рассказала о вреде отказа от ужина после шести
Влетела в копеечку: орлица загнала орнитологов в долг на 240 тыс. рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.