Встреча представителей военных ведомств России и Израиля состоится в Москве

Встреча представителей военных ведомств России и Израиля состоится 12 декабря в Минобороны России.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, нашу страну будет представлять заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Василий Трушин, от израильской стороны - начальник оперативного управления израильского Генштаба генерал-майор Аарон Халива.

В ходе переговоров планируется обсудить различные аспекты обеспечения региональной безопасности на Ближнем Востоке, в том числе обстановку в Сирийской Арабской Республике.

Встреча пройдет в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора Президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.