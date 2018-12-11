Готовы к морю: стартовала береговая фаза российско-индийских учений «Индра Нэви-2018»

В Индии наступила береговая фаза совместных масштабных военно-морских учений России и Индии «Индра Нэви-2018». Для участия в них свой визит в индийском порте Вишакхапатнам продолжает отряд кораблей Тихоокеанского флота, как сообщили в пресс-службе ВВО.

С российской стороны в учениях принимают участие ракетный крейсер «Варг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома». Экипажи совместными с индийскими коллегами уже приступили к реализации мероприятий, необходимых для проведения подготовительной фазы военно-морской тренировки.

В рамках береговой фазы были проведены несколько уточняющих совещаний при участии командующих с обеих сторон российско-индийских учений. Также прошли брифинги для морпехов и досмотровых групп, летучка по тактическим задачам и инструктаж по мерам безопасности. Кроме того, моряки из России и Индии провели совместную тренировку по борьбе за живучесть корабля на специальном тренажере.

Ожидается, что морская часть учений «Индра Нэви-2018» стартует 13 декабря, основные события развернутся в Бенгальском заливе. Главной темой маневров станет защита экономической деятельности на море и обеспечение безопасности судоходства в совместном взаимодействии.