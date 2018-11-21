Расчеты «Тор-М2» в ЮВО уничтожили боевые беспилотники «противника»
Зенитчики, дислоцированные под Ростовом, выполнили электронные пуски управляемыми ракетами по беспилотникам, находящимся на удалении до десяти километров.
Подразделения зенитчиков под Ростовом уничтожили беспилотник «противника» из вооружения зенитно-ракетных систем (ЗРС) «Тор-М2». Об этом сообщает пресс-служба округа.
Военнослужащие были подняты по учебной тревоге и совершили марш в составе механизированной колоны в назначенный район. В ходе марша военные выполнили электронные пуски управляемыми ракетами по беспилотникам, находящимся на удалении до десяти километров.
Всего к практическим мероприятиям привлекалось более 300 зенитчиков ЮВО.