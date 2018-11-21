Расчеты «Тор-М2» в ЮВО уничтожили боевые беспилотники «противника»

Подразделения зенитчиков под Ростовом уничтожили беспилотник «противника» из вооружения зенитно-ракетных систем (ЗРС) «Тор-М2». Об этом сообщает пресс-служба округа.

Военнослужащие были подняты по учебной тревоге и совершили марш в составе механизированной колоны в назначенный район. В ходе марша военные выполнили электронные пуски управляемыми ракетами по беспилотникам, находящимся на удалении до десяти километров.

Всего к практическим мероприятиям привлекалось более 300 зенитчиков ЮВО.