В Севастополе 1800 школьников вступили в ряды «Юнармии»

Всероссийское движение «Юнармия» стало больше на 1800 человек. Сегодня, 27 октября, в его ряды вступили школьники Севастополя.

Патриотический праздник прошел в канун годовщины начала обороны города-героя на площади у мемориального комплекса «Солдат и матрос». Там выставили военную технику Черноморского флота. Юнармейцы осмотрели бронетранспортеры и установки залпового огня.

В рядах движения «Юнармия» в Севастополе состоит каждый шестой школьник - такого больше нет нигде в России. Подростки изучают историю страны, а также участвуют в военно-тактических и спортивных играх.