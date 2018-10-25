Минобороны РФ: террористы в Сирии могут выходить на радиочастоты ВКС РФ

У действующих в Сирии террористов есть в распоряжении оборудование, которое позволяет им выходить на частоты, используемые ВКС РФ. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Выступая на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности в Пекине, замминистра подчеркнул, что создание такого оборудования должно вестись «не на коленках и не в сирийской пустыне» (цитата по ТАСС).

Фомин также рассказал, что управление беспилотниками, которые некоторое время назад атаковали базу ВКС РФ в Хмеймиме, велось в ручном режиме с самолета-разведчика США Poseidon-8.

«Ручное управление осуществляет не какой-то крестьянин, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8», - констатировал он.

По словам замминистра, на момент, когда 13 дронов пошли боевым строем на Хмеймим, Poseidon-8 уже восемь часов находился в Средиземном море.