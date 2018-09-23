Минобороны РФ прямо обвинило Израиль в гибели Ил-20

Вина за крушение российского Ил-20 в Сирийской Арабской Республике лежит военно-воздушных силах Израиля. Позицию оборонного ведомства изложил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе специального брифинга, посвященного хронике трагедии.

Как подчеркнул Игорь Конашенков, объективные данные прямо говорят о том, что действия израильских летчиков основывались либо на непрофессионализме, либо на преступной халатности. Именно поведение пилотов израильских истребителей привело к поражению российского Ил-20 зенитной ракетой и гибели 15 военнослужащих России.

«Поэтому мы считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», - подчеркнул Конашенков.

Представитель Минобороны РФ также напомнил о нарушении договоренностей со стороны Израиля. Он обязан был заранее оповестить российскую сторону об операции, однако сделал это одновременно с началом авиационных ударов.

«Оповещение российской группировки о проведении своей операции израильская сторона в нарушение договоренностей сделала не заблаговременно, а одновременно с началом ударов. Данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей 2015 года по предотвращению инцидентов между нашими вооруженными силами», - сказал представитель ведомства.

Сегодня, 23 сентября, Министерство обороны России дало специальный брифинг и представило поминутную хронику событий, результатом которых стали гибель российских военных и крушение самолета Ил-20. Она основана на средствах объективного наблюдения и данных радиолокационных средств, в том числе системы отображения информации о воздушной обстановке «Плотто».