ПВО пресекла попытку двух беспилотников атаковать Москву

Силам противовоздушной обороны России удалось отразить нападение двух направлявшихся к Москве. Беспилотники сбиты, на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву», - написал он в телеграм-канале.

Прежде сообщалось о нападении дронов на Саратовскую область. Губернатор Роман Бусаргин уточнил, что несколько домов получили повреждения, среди жителей пострадавших нет.

Кроме того, за минувшую ночь силы ПВО отразили атаку 94 летательных аппаратов ВСУ. Объекты противника ликвидировали в Воронежской области (34 дрона), в Белгородской и Саратовской областях, над Брянской, Новгородской, Курской, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Рязанской, Пензенской, Тульской областями, Московским регионом и Республикой Чувашия.