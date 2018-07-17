Минобороны России готово к реализации договоренностей Путина и Трампа

Министерство обороны Российской Федерации готово к практической реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутых накануне в ходе саммита в Хельсинки. Об этом сообщает Минобороны России.

«Российское военное ведомство готово активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генеральных штабов и другим имеющимся каналам коммуникации для обсуждения продления срока действия договора СНВ, взаимодействия в Сирии, а также других актуальных вопросов обеспечения военной безопасности», - говорится в сообщении.

В минувший понедельник в Хельсинки прошли переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит длился 3 часа 50 минут. Главы государств провели открытые переговоры, а также пообщались тет-а-тет.