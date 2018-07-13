Спасатели СФ обследуют затонувшие в 40-е годы корабли

Аварийно-спасательный отряд прибыл из Североморска к месту, где запланированы подводно-технические работы, в ходе которых моряки совершат спуски к потопленному в годы войны американскому кораблю «Томас Дональдсон» и обследуют район, где в 1940 году затонула советская подлодка «Декабрист». Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

«В состав отряда вошли корабль инженерных линий «КИЛ-143», водолазное судно «ВМ-227», водолазный катер «Иван Швец» и многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», - говорится в сообщении.

Водолазам предстоит обследовать соответствующие районы Баренцева моря, установить точные местоположения затонувших судов и проникнуть в них. Работы продлятся в течение нескольких недель.

Советская дизель-электрическая подводная лодка «Декабрист» погибла 13 ноября 1940 года при невыясненных обстоятельствах. Американский тяжелый транспортный корабль «Томас Дональдсон» был потоплен в 1944 году вблизи острова Кильдин немецкой подводной лодкой.