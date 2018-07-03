В САР продолжается работа по мирному разрешению конфликта

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

Вместе с тем отмечаются отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Латакия и Хама.

Представителями Центра по примирению проведен мониторинг восстановления объектов инфраструктуры в населенном пункте Ялда провинции Риф Дамаск. В местной школе, с использованием строительных материалов, предоставленных Центром по примирению, проводится ремонт учебных аудиторий. Открыт класс по изучению русского языка.

Российской стороной совместно с сирийским правительством продолжается выполнение мероприятий постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс. В населенном пункте Хомс проведена рабочая встреча с директором дорожного строительства провинции Хомс в ходе которой обсуждены вопросы восстановления объектов энергообеспечения и дорожной инфраструктуры провинции. Спланированы мероприятия по восстановлению сети электроснабжения поселков и населенных пунктов в зоне постконфликтного урегулирования.

На большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев, благодаря этому из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома вернулось 71 075 жителей Восточной Гуты. Только за прошедшие сутки к родным очагам возвратилось 109 человек.

Для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан, Телль-Биса, Харет-Тукман подразделениями российской военной полиции выставлены дневные наблюдательные посты, осуществляется патрулирование.

В городе Алеппо при участии представителей ЦПВС прошло заседание Комитета национального примирения. В ходе встречи уточнена обстановка в Идлибской зоне деэскалации, обсуждены вопросы возвращения беженцев к местам постоянного проживания из-за границы, уточнены мероприятия по восстановлению разрушенной инфраструктуры населенных пунктов.

За прошедшие сутки через четыре пункта пропуска из подконтрольных боевикам районов Юго-западной зоны деэскалации выведено 3803 мирных жителя, 363 из которых направлены в лагеря беженцев «Джебаб» и «РСАС» (провинции Деръа).

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 10 сирийцам, в том числе 5 детям.