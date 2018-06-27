Шойгу принимает участие во встрече Путина с Болтоном в Кремле

Встреча президента России Владимира Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном проходит в Кремле. Министры вошли в состав российской делегации.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Москву для переговоров, призванных заложить основу для саммита с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как ожидается, одной из основных тем переговоров станет подготовка встречи лидеров России и США. Стороны также обсудят вопросы двусторонних отношений, международные проблемы и разоруженческую тематику.

Джон Болтон назначен помощником президента США по национальной безопасности 9 апреля 2018 года. Родился 20 ноября 1948 года в городе Балтимор (штат Мэриленд, США). Ранее занимал должности помощника госсекретаря США по делам международных организаций, заместителя госсекретаря США по контролю за вооружениями, посла США в ООН. Известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику.