Российские вертолетчики вернулись домой из Сирии

Два вертолета Ка-52 были доставлены на российский военный аэродром.

Их экипажи также вернулись домой после завершения своей миссии в Сирийской Арабской Республике.

Вертолеты прибыли с аэродрома Хмеймим, где предварительно были подготовлены для перевозки самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан». Помимо этого, на аэродромы базирования также были доставлены боевые машины.