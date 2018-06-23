В Россию из Сирии вернулось 11 боевых самолетов
Российские боевые самолеты совершали перелет без чьей-либо помощи, а вертолеты армейской авиации были перевезены военно-транспортной авиацией.
За прошедшую неделю в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации вернулось 11 летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны России.
Российские боевые самолеты совершали перелет без чьей-либо помощи, а вертолеты армейской авиации были перевезены военно-транспортной авиацией.
Также из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись и специалисты летно-технического состава, обслуживавшего российскую авиатехнику на аэродроме Хмеймим.