В Россию из Сирии вернулось 11 боевых самолетов

За прошедшую неделю в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации вернулось 11 летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские боевые самолеты совершали перелет без чьей-либо помощи, а вертолеты армейской авиации были перевезены военно-транспортной авиацией.

Также из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись и специалисты летно-технического состава, обслуживавшего российскую авиатехнику на аэродроме Хмеймим.