Сирийская армия совместно с формированиями ССА отражает атаки «Джебхат ан Нусры»* в провинциях Деръа и Эс-Сувейда

В ночь на 23 июня на северо-востоке южной зоны деэскалации более тысячи боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра»* атаковали позиции подразделений 9-й танковой дивизии Сирийской арабской армии в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама.

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, в настоящее время сирийские военнослужащие ведут оборонительные бои. Потери правительственных войск составили пять человек убитыми и 19 ранеными. Кроме того, под удары террористов попали жители этих населенных пунктов.

Полевые командиры местных формирований Сирийской свободной армии (ССА), накануне согласившиеся перейти на сторону законного правительства, обратились через российский Центр по примирению враждующих сторон к командованию сирийских войск с просьбой об оказании им помощи в отражении атак «Джебхат ан-Нусры»*.

На отдельных направлениях сирийской армией совместно с отрядами ССА противник был остановлен. Принимаются меры по защите мирного населения.

*«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещенная в РФ