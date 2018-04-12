Сирийская Дума перешла под полный контроль правительственных войск

Сирийский город Дума перешел под полный контроль правительственных войск. Вслед за ними в пригород Дамаска вошла российская военная полиция.

За полтора месяца операции из населенного пункта, который семь лет был во власти боевиков, вывели 165 тысяч человек, сообщили в Минобороны России.

С 12 апреля российские военные начали поддерживать в городе порядок и сопровождать гуманитарные грузы. Как это они делали в Алеппо, Пальмире, Дейр-эз-Зоре, Хаме и других сирийских городах.

Местные жители встречали российских военнослужащих из Центра по примирению сторон как героев. На улицы вышли тысячи людей. Многие несли в руках государственные флаги Сирии.