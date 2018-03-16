Более трех тысяч человек покинули Восточную Гуту по гумкоридору в пятницу

С утра 16 марта населенные пункты Хаммурия, Сакба и Хаззэ покинуло 3326 человек, основном старики, женщины и дети.

Всего с начала действия гуманитарной паузы из Восточной Гуты вышло свыше 14,5 тысяч мирных жителей.

Сегодня боевики предприняли попытку срыва выхода мирных жителей из н.п. Хаммурия. Несколько снайперов открыли прицельный огонь по выходящему населению. Принятыми мерами снайперы боевиков были уничтожены, вывод мирных жителей возобновлен.

Кроме того, жители населенного пункта Арбил (2,5 км юго-западнее Думы) изъявили желание покинуть район, подконтрольный боевикам. Представители бандформирований пока этому препятствуют. В настоящее время российским Центром по примирению враждующих сторон ведутся переговоры о выводе мирных жителей из Арбила.