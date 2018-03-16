В подразделениях дальней авиации прошли плановые летно-тактические учения

Плановые летно-тактические учения с участием самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 прошли в подразделениях дальней авиации.

Учения проходили в местах дислокации авиационных частей на территории Западного, Центрального и Восточного военных округов.

«Одна из особенностей учений – это их проведение в сложных метеорологических условиях, что мы с вами сейчас наблюдаем. При всем при этом, экипажи сейчас находятся в воздухе и успешно выполняют поставленные задачи», - заявил корреспонденту телеканала «Звезда» командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

В рамках мероприятий боевой подготовки летный состав отрабатывал перебазирование на оперативные аэродромы, применение ракетного и бомбового вооружения по наземным целям и дозаправку в воздухе. Воздушные танкеры Ил-78 произвели несколько дозаправок стратегических ракетоносцев в полете под прикрытием истребителей Су-30СМ.

Учения, которые сейчас проводятся, плановые. Летчики Дальней авиации взаимодействовали с другими родами авиации. Полеты проходили в сложных погодных условиях. Низкая облачность, плохая видимость и снегопады не помешали экипажам Воздушно-космических сил успешно выполнить все поставленные задачи.