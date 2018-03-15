Из Восточной Гуты по гумкоридору вышли четыре тысячи человек

При содействии российского Центра по примирению сторон осуществляется вывод мирных жителей из населенных пунктов Хамурия, Сакба и Хаззе южнее города Дума по открытому 15 марта гуманитарному коридору, сообщил представитель Центра генерал-майор Владимир Золотухин.

«В настоящее время со стороны Хамурии выведено свыше четырех тысяч человек. Выход людей продолжается. Всего к концу дня ожидается выход не менее 13 тысяч человек», - сказал он.

Сирийские власти организовали для них пункты приема, где оказывается необходимая помощь, предоставляется горячее питание и вода.

Ранее при содействии российского Центра в Восточную Гуту добрался конвой международных гуманитарных организаций с 137 тоннами продуктов питания и лекарств.

Напомним, семнадцатая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась 15 марта в 9.00 по местному времени.