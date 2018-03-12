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Трое мирных жителей погибли, 22 ранены в результате обстрелов в Восточной Гуте

Анастасия Евдокимова
22:55 12.03.2018
Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает проводить мероприятия, нацеленные на мирное урегулирование конфликта и нормализацию гуманитарной обстановки в Сирии в строгом соответствии с принятой Советом Безопасности ООН резолюцией 2401.
Трое мирных жителей погибли, 22 ранены в результате обстрелов в Восточной Гуте
Фото: Samer Bouidani dpa / Globallookpress

В течение последних нескольких дней отмечается снижение числа нарушений режима прекращения огня, фиксируемых совместным Координационным центром, в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс, Хама и Деръа. Об этом на брифинге сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, наиболее напряженной остается ситуация в Восточной Гуте. За прошедшие сутки отмечено 16 минометных обстрелов жилых кварталов Дамаска и его пригородов, во время которых было выпущено 30 мин. Есть разрушения. Погибло три и ранено 22 мирных жителя. Российский Центр по примирению продолжает проведение гуманитарной операции в Восточной Гуте. С 9 до 14 часов была введена в действие очередная – четырнадцатая – «гуманитарная пауза». Продолжает функционировать гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.

Количество звонков жителей Восточной Гуты на «Горячую линию» российского Центра по примирению враждующих сторон сокращается. Вместе с тем, мы продолжаем получать сообщения о блокировании боевиками выхода из анклава и о пресечении ими любых попыток перемещения мирных жителей во время действия «гуманитарных пауз». В результате среди населения растет недовольство, которое приводит к стихийным массовым протестам.

Так, сегодня в населенном пункте Кафер-Батна вновь состоялся митинг местных жителей против боевиков, в поддержку армии и правительства Сирии. На этот раз на улицы вышло более трех тысяч человек. Мирные жители требовали от боевиков покинуть населенный пункт и открыть беспрепятственный проход к гуманитарному коридору Джисрейн.

Однако при попытке выхода людей в направлении гуманитарного коридора по ним со стороны боевиков был открыт огонь. В результате, по имеющейся информации, погибло пять человек. Пункт прохода остается заблокированным. Вечером прошла массовая акция протеста жителей в г. Дума. Сведения о количестве участников уточняются.

Успешное завершение недавних операций по безопасному перемещению 13 боевиков в зону деэскалации «Идлиб» и выводу 52 мирных жителей подтверждает перспективность переговоров по убеждению незаконных вооруженных формирований в необходимости прекращения боевых действий, разоружения и выхода из анклава.

Центром по примирению ведутся переговоры с группировкой «Джейш аль-Ислам» о выводе из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков, а также срочной эвакуации раненых и больных. Сегодня через гуманитарный коридор было выведено 17 семей численностью 76 человек, включая 49 детей. Люди направлены в пункт временного размещения в н.п. Эддуэр.

Несмотря на сохраняющуюся сложную обстановку в отдельных районах Сирии, российский Центр по примирению продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации в сирийских провинциях. За прошедшие сутки организована доставка нуждающимся жителям населенного пункта Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор продуктов питания и предметов первой необходимости общим весом 1,9 тонны.

Оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 203 сирийцам.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан – Абу-эд-Духур из зоны деэскалации «Идлиб» в свои дома в провинции Алеппо вернулось 906 человек с личным имуществом и автотранспортом.

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